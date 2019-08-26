Центробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты россиян

Центробанк ожидает рост реальной заработной платы в России в третьем квартале 2019 года, говорится информационно-аналитическом комментарии «Экономика».

«В реальном выражении заработная плата в июне—июле выросла на 2,9% и 3,5% соответственно, в III квартале 2019 года, по оценкам Банка России, ее рост составит 3%–3,5% в годовом выражении», — сказано в докладе.

По подсчетам Центробанка, в I квартале текущего года рост реальных зарплат россиян составил 1,3% в годовом выражении, во II квартале — 2,6%.

Ссылаясь на данные Росстата, в ЦБ отметили, что в июне-июле 2019 года рост зарплат ускорился до 7,7 и 8,2%. В регуляторе связывают это с переносом выплаты бонусов в нефтегазовой сфере. В то же время статистическая служба зафиксировала падение реальных доходов на 1,3% за первое полугодие.

Ранее 26 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно и это вызывает беспокойство. Глава государства отметил, что медленный рост реальных доходов населения наблюдается даже с учетом увеличения зарплат.