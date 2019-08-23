Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками

Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий (ЯНАО) и Ханты-Мансийский (ХМАО) автономные округа. При этом меньше всего госслужащие получают в Псковской области и Забайкалье, пишет 23 августа РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что средняя зарплата местного чиновника по России составляет около 37 тыс. рублей. При этом в ЯНАО госслужащие получают в среднем 133,5 тыс. рублей, а в Псковской области — 18,1 тыс. рублей.

Помимо ЯНАО, также высокие зарплаты у чиновников оказались в ХМАО — там муниципальные служащие в среднем зарабатывают 97,5 тыс. рублей в месяц, что примерно на 21 тыс. рублей больше, чем средняя зарплата по региону. В Калининградской области чиновники получают 45,8 тыс. рублей, в Ненецком автономном округе — 93,7 тыс. рублей.

В Москве средняя зарплата муниципальных чиновников составляет 91,4 тыс. рублей. Это на 13% меньше, чем средний оклад по столице (105 тыс. рублей). В Санкт-Петербурге чиновники получают в среднем 56 тыс. рублей (на 20,6% меньше, чем средняя зарплата в городе).

Чуть больше, чем в Псковской области (18,1 тыс. рублей), получают в Забайкальском крае — 26,9 тыс. рублей. Также самые маленькие зарплаты оказались у чиновников в Кемеровской области, Хакасии, Смоленской, Амурской и Астраханской областях.

22 июля сообщалось, что самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. По данным Росстата, это модальный (то есть чаще всего встречающийся) показатель заработка в стране за апрель 2019 года.