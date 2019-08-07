Теневой вектор: объем серых зарплат в России превысил 13 трлн

Объем серых зарплат в России в 2018 году составил 13 трлн рублей, что соизмеримо с расходной частью федерального бюджета на тот период (16,8 трлн). В процентном соотношении скрытые доходы в прошлом году были на уровне 12,6% ВВП, оценили в Росстате . При этом в статистическом ведомстве «Известиям» заявили, что это наименьший показатель за последние пять лет. Некоторое улучшение ситуации с теневыми доходами эксперты объяснили снижением потребительской активности граждан и, как следствие, спроса на услуги фрилансеров. Впрочем, несмотря на это, каждый третий россиянин хотя бы раз получал зарплату в конверте.

В тени кризиса

В прошлом году доля «серых» доходов россиян составила 12,6% ВВП. В абсолютном выражении — 13,07 трлн рублей (номинальный ВВП 2018-го составил 103,8 трлн). Это минимум за последние пять лет, уточнили в статистическом ведомстве. Так, в 2014 году этот показатель был на уровне 13,4% ВВП, в 2015-м — 13,5%, в 2016-м — 13%, а в 2017-м — 12,9%. Однако, несмотря на положительную динамику, размер теневых денежных поступлений в 2018-м всё равно был практически сопоставим с расходной частью федерального бюджета прошлого года.

Справка «Известий» При оценке доходов населения Росстат использует балансовый метод. Он подразумевает, что, с одной стороны, «собираются» все расходы и сбережения, а с другой — все «легальные» доходы россиян, объяснили «Известиям» в ведомстве. Как правило, расходы и сбережения оказываются больше доходов. Разница может служить маркером «серых» зарплат.

Заметный скачок активности в нелегальном секторе отмечался в 2014–2015 годах , когда из-за кризиса многие граждане были вынуждены искать вторую работу или брать неофициальные подработки, рассказал директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида. По его словам, количество людей, которые получали зарплату в конверте или «халтурили», доходило до 40% от работающего населения. По большей части это были услуги частного характера: репетиторство, парикмахерство и т.д.

Однако в последние годы наблюдается другая тенденция: если раньше люди брали подработки, чтобы улучшить свое благосостояние, то сейчас отказываются от них, поскольку у россиян снизился спрос на такие услуги . Иными словами, у граждан стало меньше денег на маникюр, уроки английского или игры на гитаре, подчеркнул Андрей Покида.

— Сейчас доля тех, кто так или иначе получает доход в «серой» зоне, сократилась до 30%, — оценил он.

Государство пытается «обелить» рынок работающих на себя — самозанятых . Например, с начала этого года в четырех регионах действует пилотный проект по легализации таких граждан. В Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане им доступен упрощенный регистрационный режим, а также пониженные налоги — 4% и 6% в зависимости от источника прибыли (физических или юридических лиц).

Андрей Покида подчеркнул, что, по опыту других стран, полностью изжить «серый» сектор не получится. Однако при комплексном подходе с грамотным регулированием сферы и своевременной поддержкой бизнеса за 10 лет возможно сократить сегодняшний показатель вдвое.

Позитивный опыт «легализовавшихся» самозанятых всё же распространяется, однако на достижение заметного эффекта уйдет не менее двух лет, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев.

— Я общался со многими, кто зарегистрировался. Они отмечают, что приложение очень удобное: через него просто формировать отчетность и платить налоги. В целом многие довольны. Так что, думаю, мы получим еще 20–30% самозанятых, которые решат зарегистрироваться , — подчеркнул эксперт.

В пресс-службе Минэкономразвития оперативно не ответили на вопрос «Известий» о том, как планируется снижать уровень теневой занятости.

Здесь и сейчас

При этом есть и другая сторона проблемы: наряду с самозанятыми значительную часть «серого» сектора экономики составляют предприятия и организации, которые платят сотрудникам зарплату в конверте . Мотивация руководителей в этом случае понятна: уход от налогов, отметил Никита Моисеев. Но и сами работники не готовы отказываться от подобных предложений . Это связано с недоверием к пенсионной системе. Работающая часть населения после перманентных реформ в этой сфере уже не особо надеется на выплаты в будущем, поэтому стремится обеспечить себе безбедную старость самостоятельно. В этих условиях на первый план выходит заработок «здесь и сейчас», а что он в конверте — уже вторично.

Э-1 Фото: РИА Новости/Нина Зотина

По словам экономиста, изменить тренд возможно, но для этого потребуется сделать пенсионную систему максимально прозрачной. Также следует ежегодно индексировать пенсии на размер инфляции прошлого года или более. При соблюдении этих условий уже через пять лет люди менее охотно будут соглашаться на «серые» схемы оплаты труда, считает Никита Моисеев.