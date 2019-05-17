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Росток благосостояния: доходы граждан в 2020 году увеличатся на 2,9%

Кошельки россиян пополнит повышение зарплат в частном секторе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Росток благосостояния: доходы граждан в 2020 году увеличатся на 2,9%
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2019-05-16 16:15:45
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Благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами в следующем году. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия». Реальные располагаемые доходы населения в 2020 году увеличатся на 2,9%, отмечается в докладе. Кошельки граждан будут пополняться за счет увеличения зарплат в частном секторе, отмечают авторы исследования. Оценка ИНП РАН оказалась оптимистичнее прогноза Минэкономразвития, где ожидают роста доходов в следующем году всего на 1,5%. Тем временем эксперты считают, что показатель и вовсе не превысит 1%. По их словам, причиной тому станет замедление темпов роста российской экономики.

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В следующем году уровень жизни россиян улучшится, следует из доклада ИНП РАН. В 2020-м рост реальных доходов граждан составит 2,9%. Причиной тому станет частный сектор, где будут увеличиваться заработные платы, а также повышение пенсий на 1 тыс. рублей ежегодно до 2024-го, пояснил один из авторов исследования, заместитель директора ИНП РАН Александр Широв. Впрочем, к 2021 году увеличение доходов замедлится до 2,1%.

Оценка ИНП РАН несколько оптимистичнее, чем у Минэкономразвития, которое в апреле ухудшило свой прогноз по благосостоянию населения. Ведомство рассчитывает, что доходы граждан вырастут в 2020-м на 1,5%. Впрочем, относительно доходов по итогам 2019 года мнения Минэкономразвития и ИНП РАН совпадают: ожидается, что рост составит 1%.

Впрочем, это отнюдь не самые высокие показатели. В докризисных нулевых увеличение доходов граждан составляло вплоть до 10% ежегодно.111

При этом в планах правительства сократить численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в два раза, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Для этого предусмотрена индексация зарплаты работников организаций бюджетной сферы, а также социальных выплат и пособий.

В своем прогнозе ИНП РАН использовал уже новую методику Росстата по расчету доходов населения, отметил Александр Широв.

Справка «Известий»

В этом году Росстат пересмотрел методику расчетов реальных доходов граждан. Принципиальным отличием от старой системы стало увеличение в структуре доходов зарплат (с примерно 40 до 55%) и уменьшение прибыли от предпринимательства и собственности (например, сдачи жилья в аренду), а также доли так называемых ненаблюдаемых доходов (с 39 до 22% в совокупности). Также из расчетов исключена прибыль от продажи иностранной валюты.

Расчет по новой методике показал, что по итогам 2018 года благосостояние россиян выросло на 0,1%. По старой методике расчетов падение составляло 0,2%. Кроме того, по последним данным Росстата, показатель сокращения прибыли граждан уменьшился до 8,3% с докризисного 2013 года. Ранее сообщалось о снижении доходов россиян на 10,2% с 2013 по 2018 год.

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Впрочем, другие опрошенные «Известиями» эксперты не видят особых предпосылок для улучшения уровня жизни граждан в среднесрочной перспективе. Причиной тому будут низкие темпы роста ВВП, считают аналитики. По прогнозу Минэкономразвития в 2019 году он составит 1,3% из-за повышения НДС с 18 до 20%, сказала руководитель аналитического департамента компании ФинИст Катя Френкель. По ее оценке, в будущем году показатель роста экономики может оказаться в диапазоне 1,7–2%. Однако случится это при условии роста цен на нефть и отсутствии внешних шоков.

С ней солидарен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его словам, в следующем году рост доходов населения не превысит 1%. Из-за всплеска инфляции, вызванного увеличением НДС с 1 января, ожидать роста реальных доходов граждан в нынешнем году не стоит, отметил он. По его словам, расчеты Росстата не отражают настоящего потребления среднего домохозяйства. Так, например, не предусмотрены расходы на интернет, мобильный телефон, а посещение театра или кино запланировано всего один раз в год, отметил Алексей Антонов.

доходы
доходы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В 2019 году рост доходов населения в лучшем случае будет нулевым, а в будущем году не превысит 1%, прогнозирует эксперт «БКС Брокер» Нарек Авакян. По его мнению, один из главных барьеров для улучшения благосостояния граждан — высокое участие госсектора в экономике, где производительность труда ниже, чем в частных компаниях. Счетная палата в прошлом году зафиксировала: доля государства в экономике составляет 48%, сказал Нарек Авакян. Между тем ФАС недавно и вовсе заявила, что эта цифра перевалила за отметку 50%.

Без развития и роста частного сектора ни о каком увеличении реальных зарплат и доходов населения говорить не приходится, согласился Алексей Антонов. Повысить уровень жизни граждан могла бы либерализация законодательства и контроля малого бизнеса, налоговая амнистия и повышение производительности труда через создание специальных высокопроизводительных рабочих мест, считает эксперт.

В послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин назвал ряд наиболее уязвимых к снижению доходов групп населения. Он предложил расширить льготы для многодетных семей, удвоить пособие по уходу за детьми-инвалидами и ввести ипотечные каникулы для тех, кто лишился дохода. По оценке министра финансов Антона Силуанова, все дополнительные меры поддержки населения обойдутся бюджету примерно 120 млрд рублей в год.

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