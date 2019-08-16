Сенатор прокомментировал результаты опроса о справедливой зарплате

В Совете Федерации прокомментировали результаты соцопроса, в соответствии с которым жители больших российских городов считают, что для достойной жизни в среднем нужно зарабатывать около 66 тыс. рублей в месяц.

«Суть и значение таких опросов — измерить ожидания россиян, их запрос на повышение качества жизни», — сказал в четверг, 15 августа, федеральному бизнес-агентству «Экономика сегодня» руководитель комитета по социальной политике верхней палаты российского парламента Валерий Рязанский.

По его словам, каждый человек имеет свое представление о том, какими финансами нужно располагать, для того чтобы иметь возможность жить достойно, обеспечивать образование детей, отдыхать на приемлемом уровне.

Он пояснил, что подобное исследование отражает желания граждан России чувствовать себя относительно независимо и уверенно в финансовом плане.

Кроме того, отметил сенатор, такие опросы показывают одну очень важную тенденцию.

«В России за последние годы предприняты серьезные шаги по повышению зарплат бюджетникам и пенсионерам, но их запрос на более высокие доходы сохраняется», — сказал Рязанцев, уточнив, что повышение зарплат, как это видно, получателей полностью не удовлетворило.

Он предположил, что это связано с ростом расходов: растет цена проезда в транспорте, повышается стоимость услуг ЖКХ, увеличиваются неналоговые расходы.

15 августа были опубликованы результаты опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», которые показали, что, по мнению жителей крупных городов России, для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тыс. рублей в месяц.