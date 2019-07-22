Прямой эфир

Названа зарплата большинства россиян

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. По предварительным данным Росстата, это модальный (то есть, чаще всего встречающийся) показатель заработка в стране за апрель 2019 года.

Именно этот показатель объективно отражает уровень дохода населения, а не средний показатель по стране, которым часто оперируют чиновники (в апреле эта цифра достигла 47,7 тыс. рублей), считают опрошенные «Известиями» эксперты. Разница между двумя величинами свидетельствует о сохранении неравенства в обществе, отметили специалисты.

В Минтруде не смогли оперативно ответить на просьбу «Известий» объяснить причины двукратной разницы между модальным и средним значением зарплаты в России. В Минэкономразвития и Минфине также воздержались от комментариев.

Модальная зарплата — самое распространенное значение в выборке (то есть зарплата, которую получает самое большое число сотрудников). Также существует понятие медианного заработка — статистической величины, означающей, что половина населения получает доход меньше этого значения, а половина — больше. Кроме того, применяется понятие среднего заработка (общая сумма окладов, разделенная на их количество).

Подробнее читайте в материале «Известий» от 23 июля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа зарплата Ангелы Меркель
Названо число россиян с миллионными зарплатами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017