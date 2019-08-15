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Жители России назвали размер справедливой зарплаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россияне назвали справедливый размер заработной платы. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает «РБК» со ссылкой на результаты опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни».

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По мнению жителей крупных городов России, для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тыс. рублей в месяц. Из показателей Росстата следует, что оценки в разных регионах страны различаются, но везде, кроме Москвы, превосходят размеры средней фактической зарплаты. Самый сильный разрыв между желаемым и действительным зафиксировали в Махачкале (32 тыс. рублей против желаемых 63 тыс. рублей), Ульяновске (34 тыс. рублей — 65 тыс. рублей), Грозном (34 тыс. рублей — 64 тыс. рублей) и Севастополе (32 тыс. рублей — 62 тыс. рублей) — в этих городах средняя зарплата работников почти в два раза ниже той, которую они сочли справедливой. С учетом того, что показатели Росстата включают НДФЛ в 13%, разрыв в «чистых» желаемых и официальных зарплатах составляет большие цифры.

Самый высокий уровень справедливой зарплаты назвали в Москве, он составил почти 100 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге и Владивостоке среднее значение оценки равнялось 77 тыс. рублей, а в Хабаровске — 75 тыс. рублей.

Наименьший размер справедливого дохода озвучили участники опроса из Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани — в среднем он составил 55 тыс. рублей. В Волгограде и Ярославле респонденты заявили о 59 тыс. рублей.

Участники, сообщившие, что их дохода с трудом хватает на питание, назвали справедливой зарплату в 63,2 тыс. рублей. Респонденты, заявившие, что могут приобрести бытовую технику, но на покупку автомобиля средств нет, сочли достойной зарплату в 68,6 тыс. рублей. Наивысшие оценки характерны для наиболее обеспеченных россиян, способных делать крупные приобретения, к примеру, купить квартиру. В этой группе средняя оценка справедливой зарплаты составила 78 тыс. рублей в месяц.

Опрос проводился по телефону в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек, а также в Севастополе и Грозном. В каждом городе опрашивалось не менее 350 респондентов.

Накануне сообщалось, что южноуральским врачам сократили зарплату после жалоб на ее нехватку.

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