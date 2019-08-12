Определены регионы России с самым большим числом семей среднего класса

Стали известны российские регионы с самой большой долей семей из среднего класса. Об этом 12 августа сообщается в исследовании, проведенном «РИА Новости».

Исследование проводилось на основе данных Росстата, а для анализа были выбраны семьи, способные купить машину и квартиру, соответствующую размерам семьи. При этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Согласно опубликованным данным, в 71 регионе России доля среднего класса не превышает 20% от общей численности населения. В Ямало-Ненецком автономном округе к этой категории можно отнести 45% семей, а в Ингушетии — около 2%. В 61 регионе доля среднего класса очень низкая и не дотягивает даже до невысокого среднероссийского уровня. В 35 регионах средний класс составляет менее 10%, а еще в трех не превышает 3%.

В пятерку лидеров, помимо Ямало-Ненецкого автономного округа, вошли Магаданская область, где к среднему классу можно отнести 34,5% семей, и Чукотский автономный округ — 33,8%. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра насчитывает 32% таких семей, а Ненецкий автономный округ — 29%.

Экономический успех этих регионов объясняется наличием полезных ископаемых. Помимо этого, в них достаточно суровые климатические условия, из-за чего многие семьи обзаводятся жильем в других регионах России. Это обеспечивает более низкие цены на жилье в этих регионах, что повышает долю среднего класса.

Москва и Санкт-Петербург занимают седьмую и восьмую позиции — расходы в двух столицах довольно высокие, и более четверти семей в этих городах можно отнести к среднему классу.

Последние строчки рейтинга занимают Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. Благодаря высокой рождаемости в этих регионах достаточно большой состав семей, и, как правило, невысоких зарплат не хватает, чтобы отнести их к среднему классу.

В состав последней десятки также вошли Калмыкия, где семьи среднего класса составляют 4,9% от населения, Крым (5,5%), Ивановская область (5,6%) и Орловская область (6,1%).

10 августа Минздрав назвал регион с самым большим числом беременных россиянок.