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Минздрав назвал регион с самым большим числом беременных россиянок

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В Алтае зарегистрировали самое большое число беременных женщин в России на 2018 год. Об этом в субботу, 10 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистический сборник Министерства здравоохранения РФ.

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«Беременность, роды и послеродовой период на 100 тыс. населения: Алтайский край (19 331,7), Калининградская область (17 945,3) Республика Тыва (16 456,9)», — говорится в данных сборника.

Самое малое число беременных зарегистрировано в Курской, Тюменской и Амурской областях.

В сборнике сообщается, что в 2018 году в России родилось почти 1,6 млн детей.

9 августа стал известен самый популярный возраст для рождения ребенка у россиянок, а 19 марта Росстат назвал самые распространенные детские болезни.

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