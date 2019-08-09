Онищенко напомнил россиянкам о термине «старородящая»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал данные Росстата, согласно которым россиянки чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет. По его словам, в медицинской терминологии рожающих первенца после 25 лет женщин называют старородящими.

«Безусловно, для нас это серьезная, удручающая проблема. Хотя в Европе дела еще хуже, потому что там женщины впервые становятся матерями обычно в 34 года», — сказал Онищенко в интервью «Федеральному агентству новостей».

По словам депутата, если женщина рожает второго или третьего ребенка в 26 лет — это хорошо, так как это пик репродуктивного возраста.

«Но если в 26 лет женщина рожает только первого ребенка, то это не очень хорошо как для матери, так и для малыша», — добавил парламентарий.

Ранее 9 августа были опубликованы данные Росстата, согласно которым большинство россиянок рожают первого ребенка в возрасте 26 лет. Вторые роды в основном приходятся на возраст 30 лет, третьи — на 31 год. При этом четвертого ребенка россиянки рожают в 33 года, а пятого и последующих планируют уже после 34 лет.

В 2018 году в службе статистики отмечали, что в 1990-х средний возраст матери при рождении первенца составлял 20,9 года, в 2015–2017-м — 26,1 года. Интервал между появлением на свет первого и второго ребенка увеличился почти вдвое, из-за чего вторые и последующие роды зачастую случаются у россиянок уже после 30 лет.