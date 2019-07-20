Онищенко назвал циничной идею не считать пиво алкоголем

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что предложение Минпромторга не считать пиво алкоголем цинично и идет вразрез с обозначенной главой государства задачей повышения здоровья населения. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС в субботу, 20 июля.

Онищенко также подчеркнул, что на авторов этой инициативы нужно подать в суд за ненависть к россиянам.

«Раз это не алкоголь, значит, будем продавать его в школьных буфетах, в детских садах вместо компота давать? Мамам, кормящим грудью, будем тоже давать, чтобы за счет этой жидкости у них лактация повышалась. Мерзавцы эти люди, и когда я узнаю фамилии этих людей, я обещаю подать на них в суд за ненависть к российскому народу», — сказал он.

Кроме того, депутат напомнил, что до 2011 года, когда пиво приравняли к алкоголю, пивной алкоголизм был в числе основных причин обращений к наркологам.

Ранее 20 июля стало известно, что Минпромторг предложил вывести пиво и пивоваренную продукцию из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания. Об этом говорится в разработанном ведомством проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году. С января 2013 года вступили в силу ограничения на продажу напитка в ларьках в ночное время суток.