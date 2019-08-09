Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения ребенка

Большинство женщин в России родили первого ребенка в возрасте 26 лет. Вторые роды у них состоялись в 30 лет, а третьи — в 31 год. Такие данные за 2018 год приводит RT со ссылкой на Росстат 9 августа.

Как правило, четвертого ребенка россиянки рожают в 33 года, а пятого и последующих планируют уже после 34 лет.

За последние 15 лет средний возраст рождения первого ребенка заметно вырос, причем не только в России, утверждает заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.

«Это общемировая тенденция. В России, как и в других странах, она связана с изменением образа жизни женщин: все чаще они отдают предпочтение карьере, получению образования и в этой связи откладывают рождение ребенка», — пояснил он.

Согласно данным Росстата, всего в 2018 году в России родилось 1,6 млн детей.

В прошлом году в службе статистики отмечали, что в 1990-х средний возраст рождения первенца составлял 20,9 года, в 2015-2017-м — 26,1 года. Интервал между появлением на свет первого и второго ребенка увеличился почти вдвое, из-за чего вторые и последующие роды зачастую случаются у россиянок уже после 30 лет.

Ранее в июне российские женщины поделились мнением о том, могут ли мужчины хорошо ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство.