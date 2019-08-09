В Испании годовалый ребенок попал в больницу с передозировкой наркотиками

В Испании годовалый ребенок попал в больницу с острым отравлением наркотиками. Об этом 8 августа сообщило издание Levante-EMV.

Инцидент произошел в муниципалитете Бетера в Валенсии. В больницу 15-месячного сына привезла его мать, которая была обеспокоена его вялостью. Она рассказала докторам, что ребенок несколько раз падал, после чего стал постоянно испытывать сонливость.

Врачи нашли у ребенка черепно-мозговые травмы, а при этом проведенные анализы выявили в его организме содержание кокаина и марихуаны.

После этого полиция задержала дядю ребенка, которого подозревают в намеренном введении наркотиков в организм племянника. Под подозрением находится и отец ребенка. Сейчас мальчика выписали и передали под государственную опеку.

19 июля сообщалось, что трехлетняя россиянка отравилась наркотиками на Ибице.