Венесуэла сбила два самолета с наркотиками

Военные Венесуэлы уничтожили два самолета, которые перевозили наркотики из Колумбии. Об этом сообщается в понедельник, 5 августа, на странице объединенного командования сил аэрокосмической обороны республики в Twitter.

Самолеты пытались пересечь западное воздушное пространство страны.

30 июля президент Колумбии Иван Дуке обвинил венесуэльского лидера Николаса Мадуро в предоставлении убежища торговцам наркотиками и террористам. По его словам, Мадуро «принимал колумбийских террористов на протяжении многих лет». Дуке уточнил, что на территории Венесуэлы скрываются сторонники леворадикальной повстанческой организации «Армия национального освобождения» (АНО), с которой Колумбия ведет борьбу.

Политическая ситуация в Боливарианской Республике остается напряженной с января текущего года. Тогда на фоне акций протеста оппозиции спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран.

30 апреля ситуация в Венесуэле снова обострилась, возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако очередная попытка переворота не удалась.