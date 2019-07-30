Мадуро обвинили в предоставлении убежища террористам

Президент Колумбии Иван Дуке обвинил венесуэльского лидера Николаса Мадуро в предоставлении убежища торговцам наркотиками и террористам. Об этом он рассказал в ходе своего визита в Китай.

По его словам, Мадуро «принимал колумбийских террористов на протяжении многих лет», передает ТАСС во вторник, 30 июля. Дуке уточнил, что на территории Венесуэлы скрываются сторонники леворадикальной повстанческой организации «Армия национального освобождения» (АНО), с которой Колумбия ведет борьбу.

Политическая ситуация в Боливарианской Республике остается напряженной с января текущего года. Тогда на фоне акций протеста оппозиции спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран.

30 апреля ситуация в Венесуэле снова обострилась, возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако очередная попытка переворота не удалась.