Прямой эфир

Венесуэла намерена обратиться в СБ ООН из-за угроз Трампа о блокаде

0
Фото: REUTERS/Miraflores Palace
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Венесуэла намерена обратиться в Совет безопасности ООН в связи с угрозами американского президента Дональда Трампа ввести блокаду против республики. Такое заявление сделал венесуэльский лидер Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

«Венесуэла может на десятилетия погрузиться в войну»
Бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос — о том, как избежать кровопролития в латиноамериканской стране

«Я дал инструкции постпреду Венесуэлы при ООН Самуэлю Монкаде, чтобы он сегодня заявил перед СБ о незаконной и преступной угрозе Дональда Трампа ввести морскую блокаду и карантин против Венесуэлы», — цитирует Мадуро «РИА Новости» в субботу, 3 августа.

По его словам, Каракас осуждает заявления американского президента. Глава латиноамериканского государства в очередной раз назвал действия США «преступным империализмом» и подчеркнул, что моря Венесуэлы останутся «свободными, независимыми и суверенными».

«Готовьтесь к битве, если хотите ввести карантин против Венесуэлы», — резюмировал Мадуро.

1 августа Трамп заявил, что не исключает введения «блокады или изоляции» Венесуэлы. По его словам, такая возможность рассматривается.

Боливарианская Республика несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

30 апреля массовые протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями возобновились. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако попытка смены власти не завершилась успехом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Венесуэле напомнили о нарушениях прав человека США в ответ на санкции
Трамп не исключил введения блокады против Венесуэлы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017