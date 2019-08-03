Венесуэла намерена обратиться в СБ ООН из-за угроз Трампа о блокаде

Венесуэла намерена обратиться в Совет безопасности ООН в связи с угрозами американского президента Дональда Трампа ввести блокаду против республики. Такое заявление сделал венесуэльский лидер Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

«Я дал инструкции постпреду Венесуэлы при ООН Самуэлю Монкаде, чтобы он сегодня заявил перед СБ о незаконной и преступной угрозе Дональда Трампа ввести морскую блокаду и карантин против Венесуэлы», — цитирует Мадуро «РИА Новости» в субботу, 3 августа.

По его словам, Каракас осуждает заявления американского президента. Глава латиноамериканского государства в очередной раз назвал действия США «преступным империализмом» и подчеркнул, что моря Венесуэлы останутся «свободными, независимыми и суверенными».

«Готовьтесь к битве, если хотите ввести карантин против Венесуэлы», — резюмировал Мадуро.

1 августа Трамп заявил, что не исключает введения «блокады или изоляции» Венесуэлы. По его словам, такая возможность рассматривается.

Боливарианская Республика несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

30 апреля массовые протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями возобновились. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако попытка смены власти не завершилась успехом.