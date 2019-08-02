В Венесуэле напомнили о нарушениях прав человека США в ответ на санкции

Прежде чем вводить санкции против других стран, американской администрации следует обратить внимание на вопрос с нарушениями прав человека Соединенными Штатами, считает министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. Об этом он написал в пятницу, 2 августа, в Twitter.

«Если хотите говорить о нарушениях прав человека, начните себя. В Венесуэле нет ни (тюрьмы на военно-морской базе. — Ред.) Гуантанамо, ни (тюрьмы. — Ред.) Абу-Грейб, ни тайных мест пыток о всему миру, нет авиаударов по гражданскому населению. У нас нет инструкций по пыткам, и именно ваш президент (Дональд Трамп. — Ред.) ободряет подобные злоупотребления», — отметил глава венесуэльского МИДа.

Ранее в этот же день США ввели санкции против двух высших чинов силовых ведомств Венесуэлы. Под ограничения попали командующий спецназом полиции Венесуэлы Рафаэль Энрике Бастардо и командующий военной контрразведкой Иван Рафаэль Эрнандес Дал. Причиной для этого названа их причастность к грубым нарушениям прав человека.

1 августа президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает введения «блокады или изоляции» Венесуэлы. По его словам, такая возможность рассматривается.

Венесуэла несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента республики Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

30 апреля массовые протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями возобновились. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако попытка смены власти не завершилась успехом.