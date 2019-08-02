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США ввели санкции против двух венесуэльских силовиков

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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США ввели санкции против двух высших чинов силовых ведомств Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

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Под санкции попали командующий спецназом полиции Венесуэлы Рафаэль Энрике Бастардо и командующий военной контрразведкой Иван Рафаэль Эрнандес Дал, передает «РИА Новости». Причиной для этого названа их причастность к грубым нарушениям прав человека.

1 августа президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает введения «блокады или изоляции» Венесуэлы. По его словам, такая возможность рассматривается. Других подробностей он не сообщил.

Венесуэла с января переживает политический кризис. На фоне акций протеста спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько других стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

30 апреля массовые протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями возобновились. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако попытка смены власти не завершилась успехом.

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