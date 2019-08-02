США ввели санкции против двух венесуэльских силовиков
США ввели санкции против двух высших чинов силовых ведомств Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
Под санкции попали командующий спецназом полиции Венесуэлы Рафаэль Энрике Бастардо и командующий военной контрразведкой Иван Рафаэль Эрнандес Дал, передает «РИА Новости». Причиной для этого названа их причастность к грубым нарушениям прав человека.
1 августа президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает введения «блокады или изоляции» Венесуэлы. По его словам, такая возможность рассматривается. Других подробностей он не сообщил.
Венесуэла с января переживает политический кризис. На фоне акций протеста спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.
Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько других стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего президента Николаса Мадуро.
30 апреля массовые протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями возобновились. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако попытка смены власти не завершилась успехом.