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Мадуро поблагодарил оппозицию за участие в переговорах

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Фото: REUTERS/Manaure Quintero
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Венесуэльский президент Николас Мадуро поблагодарил оппозицию за участие в переговорах с правительством. Об этом он написал в Twitter в пятницу, 2 августа.

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«Благодарю оппозицию Венесуэлы, которая продолжает принимать участие в политическом диалоге через «механизм Осло». Я подтверждаю свою готовность, несмотря ни на какие обстоятельства, оставаться за столом переговоров для поиска решений, которые бы гарантировали мир и процветание страны», — сообщил лидер Боливарианской Республики.

Ранее в пятницу министерство иностранных дел Норвегии сообщило, что венесуэльское правительство и оппозиция высказали готовность продолжать искать согласованное решение политического кризиса, направленное на «достижение благополучия венесуэльского народа», передает ТАСС. Как отмечается, переговоры между сторонами ведутся «непрерывно и оперативно».

В мае в норвежской столице при посредничестве властей Норвегии состоялось по меньшей мере два раунда переговоров между правительством и оппозицией латиноамериканского государства. Новый этап начался в июле в Барбадосе. По словам Мадуро, диалог был насыщенным. Президент отметил, что по итогам беседы могут быть заключены соглашения.

Боливарианская Республика несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

30 апреля массовые протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями возобновились. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако попытка смены власти не завершилась успехом.

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