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Трехлетняя россиянка отравилась наркотиками на Ибице

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Patrick Lefevre
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На Ибице трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками и попала в больницу в тяжелом состоянии. Об этом 19 июля пишет газета El Mundo.

Известно, что ребенок отдыхал вместе с семьей. По словам родителей девочки, таблетки экстази их дочь нашла «на полу» в доме, где они остановились, сколько их было — неизвестно.

В то же время в правоохранительных органах сообщили, что всё указывает на то, что девочка была в детском парке и нашла наркотики на земле, сообщает «Москва 24».

Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Ребенок находится в одном из медучреждений города Пальма-де-Майорка. Сначала ее доставили в больницу Ибицы Can Musses, но потом на вертолете перевезли в госпиталь Son Espases в столице Майорки — городе Пальма.

18 июля сообщалось, что в Китае дед в шутку напоил младенца алкоголем и убил его.

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