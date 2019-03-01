Школьник из Москвы впал в кому после употребления алкоголя и марихуаны

В детскую больницу в Москве поступил ученик восьмого класса, который впал в кому после употребления алкоголя и марихуаны. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

«Сейчас он переведен в реанимационное отделение», — добавил собеседник агентства. По предварительным данным, инцидент произошел в квартире, где проживал школьник.

8 января сообщалось, что в Закарпатской области во время рождественского колядования трое подростков отравились алкоголем, двое из них были доставлены в реанимацию. В полиции отметили, что родителей подростков привлекут к административной ответственности.