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Школьник из Москвы впал в кому после употребления алкоголя и марихуаны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В детскую больницу в Москве поступил ученик восьмого класса, который впал в кому после употребления алкоголя и марихуаны. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

«Сейчас он переведен в реанимационное отделение», — добавил собеседник агентства. По предварительным данным, инцидент произошел в квартире, где проживал школьник.

8 января сообщалось, что в Закарпатской области во время рождественского колядования трое подростков отравились алкоголем, двое из них были доставлены в реанимацию. В полиции отметили, что родителей подростков привлекут к административной ответственности. 

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