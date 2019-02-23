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В Индии число погибших от отравления алкоголем возросло до 104

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Фото: Global Look Press/Muzamil Mattoo
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На северо-востоке Индии число погибших в результате отравления некачественным алкоголем увеличилось до 104. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщает агентство «Синьхуа».

Отмечается, что в Джорхате погибли 46 человек, в районе Голагхат — 58, сказал представитель местных властей Дирен Хазарика. Еще около 200 пострадавших получают лечение в медицинских учреждениях. Некоторые из них сейчас находятся в критическом состоянии, власти отмечают, что число жертв может возрасти, пишет «РИА Новости».

Ранее 23 февраля сообщалось о 89 погибших после отравления алкоголем. Среди жертв в основном работники чайных плантаций в штате Ассам, которые употребляли некачественный ликер с метанолом в составе. По данным местной полиции, сотрудники плантаций выпивали, отмечая получение зарплаты, после чего испытывали сильную головную боль, тошноту и удушье.

В настоящий момент задержаны владелец предприятия, изготовившего алкоголь, а также еще четыре человека.

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