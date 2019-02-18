Минфин допустил введение минимальной розничной цены на алкоголь

Министерство финансов России допустило возможность введения минимальной розничной цены (МРЦ) не только на крепкий алкоголь. Об этом 18 февраля рассказал замминистра финансов Илья Трунин.

По его словам, минимальная розничная цена является элементом регулирования рынка. «Нам министерство здравоохранения говорит, что надо ограничивать доступность алкогольной продукции, с одной стороны. С другой стороны, мы приняли обязательства не повышать акцизы в течение какого-то времени, чтобы стабилизировать рынок», — приводит RNS слова Трунина. Вместе с тем, чиновник добавил, что это не значит, будто алкоголь будет доступен всем и стоить дешево.

Таким образом, Минфин совместно с Минздравом могут прийти к необходимости установления минимальной розничной цены не только по крепкому алкоголю, но и по другим видам алкогольной продукции. Трунин подчеркнул, что соответствующего решения пока нет, а для начала Минфин планирует получить право устанавливать МРЦ.

23 января сообщалось, что в России начал дорожать импортный алкоголь.