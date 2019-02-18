Прямой эфир

Минфин допустил введение минимальной розничной цены на алкоголь

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство финансов России допустило возможность введения минимальной розничной цены (МРЦ) не только на крепкий алкоголь. Об этом 18 февраля рассказал замминистра финансов Илья Трунин.

По его словам, минимальная розничная цена является элементом регулирования рынка. «Нам министерство здравоохранения говорит, что надо ограничивать доступность алкогольной продукции, с одной стороны. С другой стороны, мы приняли обязательства не повышать акцизы в течение какого-то времени, чтобы стабилизировать рынок», — приводит RNS слова Трунина. Вместе с тем, чиновник добавил, что это не значит, будто алкоголь будет доступен всем и стоить дешево.

Таким образом, Минфин совместно с Минздравом могут прийти к необходимости установления минимальной розничной цены не только по крепкому алкоголю, но и по другим видам алкогольной продукции. Трунин подчеркнул, что соответствующего решения пока нет, а для начала Минфин планирует получить право устанавливать МРЦ.

23 января сообщалось, что в России начал дорожать импортный алкоголь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неотразимое обоняние: с 1 июля планируют ввести акциз для парфюмерии
Так Минфин борется с нелегальными производителями
Диетолог поддержала инициативу ввести акцизы на газированные напитки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017