Диетолог поддержала инициативу ввести акцизы на газированные напитки

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева поддержала инициативу экспертного совета при правительстве России, который предложил ввести акцизы на газированные напитки.

«Меры, которые использует наше государство с целью ограничения употребления газированных напитков, абсолютно своевременны. Может, даже с опозданием, потому что кто-то уже подсел на них», — цитирует Королеву НСН 12 ноября.

По словам диетолога, ограничительные меры являются полумерами, нужна образовательная программа, которая будет объяснять, почему газированные напитки вредны.

Она отметила, что употребление газировки детьми приводит к ожирению и снижению иммунитета.

«Такого рода напитки нарушают работу желудочно-кишечного тракта, снижают барьерную функцию зубов и кишечника», — отметила Королева. Поступающий в желудок газ растягивает его, затем воздух поступает в кишечник, в нем начинаются гнилостные процессы и брожение, нарушается барьерная функция. Это отражается на состоянии иммунной системы ребенка.

Газировка негативно влияет и на здоровье взрослых людей. «Если человек часто прибегает к употреблению такого напитка, нарушаются метаболические процессы», — отметила кандидат медицинских наук. У взрослых людей часто из-за этого и увеличивается количество триглицеридов, приводящее к ишемической болезни сердца и генерализованному атеросклерозу.

Она добавила, что компоненты, находящиеся в составе сладкого газированного напитка, также бодрят, нарушают функцию нервной системы, а заменитель сахара аспартам приводит к депрессии.

Число страдающих от ожирения россиян увеличилось по сравнению с 2016 годом на 6%. Официально этот диагноз поставили 1,3% населения страны.

Минимальный размер акциза на газировку составит 20% от ее розничной цены. В случае ввода акциза на газировку стоимость 1 л напитка может возрасти с 65 до 78 рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что подобные меры будут введены для того, чтобы экономическими методами стимулировать отказ от употребления сладкой газировки, которая может нанести большой вред организму.