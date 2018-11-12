В Госдуме прокомментировали идею ввести акциз на сладкую газировку

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал идею ввести акциз на сладкие газированные напитки.

По его словам, подобные меры будут введены для того, чтобы экономическими методами стимулировать отказ от употребления сладкой газировки, которая может нанести большой вред организму. Тумусов также назвал эту идею цивилизованным подходом, направленным на улучшение здоровья граждан, пишет RT.

11 ноября стало известно, что стоимость сладких газированных напитков в России увеличится примерно на 20%. К подорожанию продукции приведет введение на нее акциза. Соответствующую меру предложил экспертный совет при правительстве в своем отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья».

Целью проекта, входящего в нацпроект «Демография», является уменьшение потребления сахара. По оценкам авторов инициативы, новшество станет мотивацией для россиян к переходу на правильное питание.