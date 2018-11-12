Налог на сладкое: колу разбавят акцизом

Сладкие газированные напитки в России могут подорожать примерно на 20%. Экспертный совет при правительстве предложил ввести акцизы на эту продукцию. Свою позицию он отразил в отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» (есть у «Известий»). Нововведение будет способствовать переходу граждан на правильное питание — сегодня в стране ожирением, вызванным в том числе употреблением газировки и фастфуда, страдает 2 млн человек. В Минздраве инициативу поддержали.

Одна из стратегических целей федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» — снижение потребления сахара. Он входит в нацпроект «Демография», который призван увеличить продолжительность жизни россиян. В отзыве на этот документ Экспертный совет при правительстве отметил, что размер акциза на подслащенные газированные напитки должен составлять не менее 20% от их розничной цены. 17 октября отзыв за подписью члена совета Дарьи Халтуриной был направлен в Минтруд, который является разработчиком нацпроекта. До сих пор в России пищевые продукты акцизами не облагались — они взимаются только с производителей алкогольных напитков и этилового спирта. Если налог будет введен, 1 л газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.

Отзыв уже поступил в Минтруд, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Он был также направлен в Минздрав, который является ответственным за федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». В пресс-службе министерства отметили, что предложенные Экспертным советом меры рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения как эффективные при борьбе с неинфекционными заболеваниями.

«В этой связи мы поддерживаем такие ограничения», — подчеркнули в Минздраве, заметив, что конкретные меры находятся на стадии обсуждения.

В отзыве совета также говорится, что «оздоровление моделей питания» важно с точки зрения профилактики неинфекционных заболеваний и ожирения. Как ранее пояснял «Известиям» гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава Сергей Бойцов, избыточный вес и ожирение — ключевая проблема профилактической медицины. Они могут привести к гипертонии и сахарному диабету, а в перспективе чреваты и более серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По данным Минздрава, в 2017 году россиян, страдающих ожирением, стало больше на 6% (по сравнению с 2016-м). Число пациентов, которым официально поставили этот диагноз, достигло 2 млн — 1,3% от населения страны.

Ранее Министерство здравоохранения уже предлагало ввести акцизы на сладкие напитки и продукты с избыточным содержанием соли. Инициатива была зафиксирована в проекте Стратегии по формированию здорового образа жизни. В документе указывалось, что в России смертность от основных неинфекционных заболеваний (например, сердечно-сосудистых) составляет 67,6% от общей смертности населения. Их причинами, как правило, становятся курение, неправильное питание, недостаточная физическая активность и употребление алкоголя.

В 2016 году возможность введения акциза на эту категорию товаров (5 рублей на 1 литр) также рассматривал Минфин. По подсчетам ведомства, такой сбор позволил бы увеличить поступления в бюджет в 2017 году на 25 млрд рублей, в 2018 году — на 27 млрд рублей. Позже инициативу притормозили: министерство решило изучить опыт Великобритании, где уже практикуется подобный акциз. В пресс-службе Минфина на запрос «Известий» не ответили.

Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков заявил «Известиям», что у индустрии есть четкая позиция по этому вопросу.

— Возможный ввод акциза мы считаем безосновательной дискриминационной для категории мерой, — подчеркнул он.

По оценкам союза, в ежедневном рационе россиянина безалкогольные сахаросодержащие напитки составляют менее 2% от рекомендованной суточной нормы потребления калорий. А уровень их потребления — один из самых низких в Европе.

Эксперт подчеркнул, что новый сбор отразится на цене газировки: минимальный уровень роста уже заложен авторами инициативы.

По словам Максима Новикова, в результате введения акциза отрасль столкнется с падением продаж и годовой прибыли производителей, и инвестиций в основной капитал, а также — со снижением объемов производства и сокращением количества рабочих мест. Это негативно отразится и на конкурентоспособности российских производителей, считает эксперт.

Как писали «Известия», по распространенности ожирения среди женщин наша страна входит в пятерку стран-лидеров, российские мужчины в середине списка.