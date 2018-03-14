Минсельхоз против акцизов на газировку

Минсельхоз выступил против введения акцизов на сладкие напитки и продукты с избыточным содержанием соли — об этом сказано в письме замглавы Министерства сельского хозяйства Ивана Лебедева, с которым ознакомились «Известия». Ранее обложить дополнительным налогом эти виды продукции для снижения спроса на нее предлагал Минздрав, в задачи которого входит формирование здорового образа жизни. В Минсельхозе считают, что повышать цены на газировку и соленые консервы не нужно, поскольку их производство в России и так падает.

Отвечающий в России за продукты питания Минсельхоз раскритиковал полученный на согласование проект Минздрава по стратегии формирования здорового образа жизни, где предлагается ввести в России акциз на «сладкие напитки» и продукты с избыточным содержанием соли. В Министерстве сельского хозяйства считают, что «проект стратегии требует существенной доработки» — об этом сказано в письме замглавы ведомства Ивана Лебедева в Минздрав от 2 марта (есть у «Известий»).

В отзыве Минсельхоза отмечено, что при обсуждении подобных вопросов следует учитывать традиции потребления продуктов питания в России. Речь идет о квашеной капусте, соленых огурцах, помидорах, хлебобулочных изделиях, квасе и так далее. Плюс к этому, подчеркивается в документе, фактические объемы производства напитков, овощной консервированной продукции, хлебобулочных изделий в последние годы снижаются. «Введение акциза на предложенные Минздравом товары будет способствовать созданию неравных конкурентных условий», — говорится в письме Минсельхоза. В частности, это может привести к закрытию российских предприятий и ввозу аналогичных товаров из других стран Евразийского экономического союза, в которых акциз на такие продукты отсутствует.

Минздрав, предложив ввести акциз на «сладкие напитки» и соленые продукты, намерен решить проблему оздоровления населения, а не наполнения бюджета за счет дополнительных налоговых поступлений. Проект стратегии по формированию здорового образа жизни разработан с целью как повышения качества жизни, так и снижения количества неинфекционных заболеваний в стране, таких как сердечно-сосудистые и сахарный диабет.

В начале 2016 года Минфин также заявлял о необходимости введения акциза на сахаросодержащие напитки, подчеркивая, что речь идет об общемировом тренде. Тогда предлагался сбор в 5 рублей за 1 л напитка. Но к концу года эти планы были «заморожены» на несколько лет из-за возможных рисков для отрасли: по оценкам производителей, из-за невозможности уплачивать акцизы могло исчезнуть до 50% компаний. В Минфине «Известиям» не предоставили оперативных комментариев.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «РусБренд» Алексей Поповичев напомнил, что в Финляндии уже был проведен эксперимент по введению акцизов на газированные напитки (с 1940 года) и кондитерские изделия и мороженое (с 2011 года). Налоговые сборы вводились государством в попытке оградить граждан от избыточного потребления сахаросодержащей продукции. В 2017 году акцизы отменили, так как статистика показала, что налогообложение этих товаров не привело к снижению потребления сахара, оно, наоборот, повысилось.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков отметил, что участники ассоциации не поддерживают введение акцизов на «сладкие напитки» и соленые продукты. В национальных стандартах следует закрепить признанные Всемирной организацией здравоохранения нормы в части соотношения белков и углеводов — это будет способствовать решению проблемы с нерациональным питанием в стране, отметил Дмитрий Востриков.

У диетологов зачастую нет единого мнения о пользе или вреде того или иного продукта, поэтому важно сбалансированное питание. В этом плане стоит задуматься не о введении дополнительных ограничений, а о популяризации здоровой пищи.