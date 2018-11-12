В России введут акциз на сладкую газировку

Стоимость сладких газированных напитков в России увеличится примерно на 20%. К подорожанию продукции приведет введение на нее акциза. Соответствующую меру предложил экспертный совет при правительстве в своем отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья».

Цель проекта — уменьшение потребления сахара. По оценкам авторов инициативы, новшество станет мотивацией для россиян к переходу на правильное питание. В настоящее время в стране 2 млн человек страдают ожирением, вызванным в том числе употреблением газировки и фастфуда.

Минимальный размер акциза на газировку составит 20% от ее розничной цены.