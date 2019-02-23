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Известный американский телеведущий умер от передозировки во время секса

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Фото: facebook.com/Chris Burrous
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Известный ведущий новостей калифорнийского телеканала KTLA Кристофер Берроуз скончался в гостинице от передозировки метамфетамина во время занятия сексом с другим мужчиной, сообщает 23 февраля телекомпания Fox News.

Смерть произошла еще в декабре 2018 года, однако результаты вскрытия стали известны только сейчас.

Согласно отчету, во время полового контакта одетому в маску Берроузу стало плохо. Его партнер вызвал «скорую», а до ее прибытия пытался проводить сердечно-легочную реанимацию.

Помимо наркотиков, способствовать смерти мужчины могли гипертония и сердечно-сосудистые заболевания.

Берроуз работал на телеканале KTLA с 2011 года. У него остались жена и девятилетняя дочь.

Ранее в декабре сообщалось, что от передозировки наркотиков умер один из создателей сервиса Vine — Колин Кролл. Его нашли мертвым в квартире на Манхэттене.

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