Известный американский телеведущий умер от передозировки во время секса

Известный ведущий новостей калифорнийского телеканала KTLA Кристофер Берроуз скончался в гостинице от передозировки метамфетамина во время занятия сексом с другим мужчиной, сообщает 23 февраля телекомпания Fox News.

Смерть произошла еще в декабре 2018 года, однако результаты вскрытия стали известны только сейчас.

Согласно отчету, во время полового контакта одетому в маску Берроузу стало плохо. Его партнер вызвал «скорую», а до ее прибытия пытался проводить сердечно-легочную реанимацию.

Помимо наркотиков, способствовать смерти мужчины могли гипертония и сердечно-сосудистые заболевания.

Берроуз работал на телеканале KTLA с 2011 года. У него остались жена и девятилетняя дочь.

Ранее в декабре сообщалось, что от передозировки наркотиков умер один из создателей сервиса Vine — Колин Кролл. Его нашли мертвым в квартире на Манхэттене.