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Россиянина задержали в Литве с 30 кг наркотиков

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Фото: таможенная служба Литвы/flrmuitine.lt
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Российский гражданин задержан в Литве с крупной партией наркотиков. Об этом сообщила таможенная служба республики

Инцидент произошел 11 февраля. Сотрудники таможни в Юрагиае Каунасского района обратили внимание на россиянина, который вел себя подозрительно. Его автомобиль BMW X6 проверили при помощи служебной собаки и просветили рентгеновской системой. В ходе досмотра в иномарке обнаружили порядка 30 кг наркотиков — 3,7 кг кокаина и 25 кг марихуаны. Как сообщает телеканал «360», стоимость контрабанды оценивается в €620 тыс. или порядка 42 млн рублей.

Уточняется, что во время прохождения процедуры мужчина потерял сознание от страха и волнения. После того как его привели в чувства, ему объявили о задержании и заключили под стражу. Таможенники также организовали предварительное следствие по факту обнаружения крупной партии наркотиков. Россиянину грозит срок от 10 до 15 лет тюремного заключения.

8 февраля сообщалось, что украинский фермер кормил пчел наркотиками ради вкуса меда.

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