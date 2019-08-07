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Президент Филиппин пригрозил обезглавить наркобаронов

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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
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Президент Филиппин Родриго Дутерте, известный своим жестоким отношением к наркодельцам, заявил, что намерен казнить руководителей крупных картелей, занимающихся продажей запрещенных веществ. Его слова 7 августа приводит издание Manila Bulletin.

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«Если вы наркобарон, независимо от того, торгуете ли вы наркотиками в Китае, Японии или Малайзии, я отрежу вам голову», — заявил Дутерте. По словам главы государства, за это преступление он даже готов отправиться в тюрьму, передает RT.

«Если меня бросят в тюрьму, пусть будет так. Просто не забудьте принести мне еду на Рождество, я буду в порядке. Это раз в год. Это правда», — добавил он.

Дутерте подчеркнул, что не позволит наркоторговцам наживаться на уничтожении молодежи страны.

Дутерте начал жесткую кампанию по уничтожению наркотрафика после прихода к власти в 2016 году, напоминает телеканал «360».

В декабре 2018 года сообщалось, что около 5 тыс. человек стали жертвами внесудебных казней и расправ в результате его действий. Еще около 164 тыс. были арестованы в ходе проведения более 115 тыс. антинаркотических операций по всей стране. Методы главы государства по борьбе с наркоторговлей раскритиковали как в мировом сообществе, так и внутри страны.

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