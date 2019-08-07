Наркобарона нашли мертвым в тюрьме после попытки побега в маске дочери

В бразильской тюрьме найден мертвым наркоторговец Клаувино да Сильва, который ранее пытался сбежать, притворившись своей 19-летней дочерью. Об этом во вторник, 6 августа, сообщил портал O Globo.

5 августа сообщалось, что да Сильва попытался сбежать из тюрьмы, надев силиконовую маску, парик и платье дочери, пришедшей его навестить, но охрана раскрыла его намерения.

По мнению сотрудников тюрьмы, торговец наркотиками, содержавшийся после неудачного побега в одиночной камере, покончил с собой.

Отмечается, что 42-летний наркоторговец был приговорен к 73 годам и 10 месяцам заключения за сбыт запрещенных веществ.

17 июля суд в Нью-Йорке приговорил бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка к пожизненному тюремному заключению. Об этом в среду, 17 июля, сообщила прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк. Кроме того, суд требует, чтобы Гусман выплатил компенсацию в размере $12,6 млрд. Какое именно имущество наркобарона планируется изъять, пока не уточняется.