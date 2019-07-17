Наркобарон Коротышка получил пожизненный срок

Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка к пожизненному тюремному заключению. Об этом в среду, 17 июля, сообщила прокуратура Восточного округа штат Нью-Йорк.

Кроме того, суд требует, чтобы Гусман выплатил компенсацию в размере $12,6 млрд. Какое именно имущество наркобарона планируется изъять, пока не уточняется.

Как сообщает телеканал CNN, адвокаты Гусмана не исключили возможность апелляции. Они также ранее неоднократно выражали сомнения в том, что у их подзащитного имеются средства для выплаты многомиллиардной компенсации.

В феврале суд в США признал 61-летнего Коротышку виновным по 10 пунктам обвинения. Гусман был выдан американским властям в январе 2017 года. Он обвинялся в контрабанде и продаже наркотических веществ, отмывании миллиардов долларов, организации убийств и похищений. Кроме того, Гусман планировал убийства своих конкурентов в наркобизнесе и высокопоставленного чиновника мексиканской прокуратуры, который не согласился на взятку.