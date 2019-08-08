31-летняя жительница подмосковных Химок родила третью двойню подряд. Об этом в четверг, 8 августа, сообщили в минздраве Московской области.

В ведомстве отметили, что двойняшки — мальчик и девочка — появились на свет в родильном доме при Химкинской областной больнице.

«Пациентка уже в четвертый раз рожает в стенах нашего родильного дома. Сначала на свет появилась первенец — девочка, а затем с перерывом в несколько лет три пары двойняшек», — рассказал главврач больницы Владимир Мирзонов.

По его словам, сейчас семья проживает в другой стране, однако на роды приезжает в Химки.

27 июля сообщалось, что жительница Балашихи родила четверняшек. У девушки это была первая беременность.