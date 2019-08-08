Ученые раскритиковали идею заставлять детей доедать свою порцию

Французские ученые заявили, что метод воспитания, при котором родители заставляют ребенка опустошать свою тарелку, не полезен, а скорее вреден. По их словам, существует риск, что в этом случае они начнут игнорировать свой голод. Об этом портал Slate.fr написал в среду, 7 августа.

«Заставлять ребенка доедать все с тарелки — значит отказываться от надежды на то, что продукты будут оценены по достоинству», — считает директор по исследованиям в центре наук о вкусе и питании Софи Никлаус.

Отмечается, что такая практика придаст пище в глазах ребенка негативную оценку, и он начнет игнорировать свой голод.

Ученые из центра наук о вкусе и питании напоминают, что у детей размер желудка меньше, чем у взрослых, и не следует подавать им крупные порции.

Исследователи также пришли к выводу о связи проблем с лишним весом в неблагополучных семьях с практикой экономии продуктов, и, как следствие, желанием заставить ребенка доедать все до конца.

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