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Ученые раскритиковали идею заставлять детей доедать свою порцию

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Klaus-Peter Wolf
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Французские ученые заявили, что метод воспитания, при котором родители заставляют ребенка опустошать свою тарелку, не полезен, а скорее вреден. По их словам, существует риск, что в этом случае они начнут игнорировать свой голод. Об этом портал Slate.fr написал в среду, 7 августа.

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«Заставлять ребенка доедать все с тарелки — значит отказываться от надежды на то, что продукты будут оценены по достоинству», — считает директор по исследованиям в центре наук о вкусе и питании Софи Никлаус.

Отмечается, что такая практика придаст пище в глазах ребенка негативную оценку, и он начнет игнорировать свой голод.

Ученые из центра наук о вкусе и питании напоминают, что у детей размер желудка меньше, чем у взрослых, и не следует подавать им крупные порции.

Исследователи также пришли к выводу о связи проблем с лишним весом в неблагополучных семьях с практикой экономии продуктов, и, как следствие, желанием заставить ребенка доедать все до конца.

22 июля член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко рассказала «Известиям», что сало очень полезно для здоровья при умеренном потреблении.

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