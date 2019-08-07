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Диетолог рассказала о пользе и вреде жареных и сырых семечек

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Фото: Depositphotos
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Диетолог Елена Соломатина рассказала, в каком виде стоит употреблять семечки и кому нужно с осторожностью относиться к этому продукту.

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«Жарить семечки вообще не рекомендуется. Семечки ведь полезны тем, что в них содержится растительное масло, ненасыщенные жирные кислоты, различные микроэлементы, витамин Е и так далее», — цитирует эксперта сайт aif.ru.

Она добавила, что ненасыщенные жирные кислоты быстро окисляются и при высокой температуре в них образуются канцерогенные вещества, оказывающие негативное воздействие на клетки человеческого организма.

Подсолнечные семечки на 80% состоят из жиров, из которых ненасыщенные составляют большую часть. Семечки очень высококалорийны: 580 калорий на 100 г. Диетолог предупредила, что поэтому их следует употреблять с чрезвычайной осторожностью.

В тыквенных семечках содержится большое количество аминокислот, витаминов и других питательных веществ. Они также являются очень калорийным продуктом. Ежедневно рекомендуется съедать не более 60–100 г семян.

Сырые тыквенные семечки с осторожностью надо употреблять аллергикам и тем, у кого наблюдаются повышенная кислотность желудка и обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). При аллергии или непереносимости семечек могут появиться такие симптомы, как ощущение нехватки воздуха, затруднение вдоха и/или выдоха, першение в горле, головокружение, отек и заложенность слизистой оболочки носа, многократное безостановочное чихание.

23 июля «Росконтроль» определил лучших производителей жареных семечек. Все семь брендов, участвовавших в исследовании, оказались безопасными.

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