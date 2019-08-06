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Селекционер рассказал об особенностях выращивания бескосточковых арбузов

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Фото: Depositphotos
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Научный руководитель селекционно-семеноводческого предприятия по овощным и бахчевым культурам Сергей Соколов рассказал об особенностях выращивания бескосточковых арбузов, которые набирают все большую популярность у потребителей.

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Арбузы без косточек могут содержать мелкие белые семена, но они нежизнеспособны и не взойдут, если их посадить.

«Бессемянные арбузы — это не сорта, а гибриды. Их семена получают по особой технологии путем скрещивания определенных сортов. Но каждый год это нужно делать заново, чтобы вырастить бахчевые», — цитирует эксперта сайт aif.ru во вторник, 6 августа.

В среднем арбузы без семечек стоят в 2,5–5 раз дороже, чем классические сорта российского производства. Во многом высокая цена объясняется сложностью их выращивания.

Особой популярностью такие арбузы пользуются на Западе. Среди самых популярных сортов — «Бостон», «Кримсон Свит» и «Саги» от голландских селекционеров. В США и Израиле тоже активно занимаются селекцией таких арбузов.

В России селекционеры работают над созданием мелкосеменных арбузов, а также пытаются вывести плоды с семечками, которые бы без проблем проходили в пищевод и имели очищающее действие.

Если у арбуза неправильная, странная форма и бугристая поверхность, это может свидетельствовать о том, что в нем содержатся опасные вещества, которые привели к мутации, отмечает РИАМО.

В конце июля заведующая терапевтическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Ольга Саакян рассказала, что употребление арбузов хорошего качества в разумном количестве не должно вызывать побочных эффектов. Нормой для обычного здорового человека считается до 0,5 кг арбуза в день.

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