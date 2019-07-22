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Диетолог назвала полезную для здоровья порцию сала

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Сало очень полезно для здоровья при умеренном потреблении, рассказала «Известиям» член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко.

«Слухи о вреде сала, например, о расцветающем при его употреблении целлюлите — существенно преувеличены. Откладывается на бедрах не сало, а любая съеденная в избытке еда», — заключила врач. При лишнем весе следует строго контролировать потребление сала — не более 30 г два-три раза в неделю.

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Этот продукт богат жирорастворимыми витаминами A, D и E. Кроме того, в нем 40% ненасыщенных жирных кислот. Попадая в организм, такие кислоты связывают и выводят токсины, отметила врач-диетолог.

Особенно полезно сало для спортсменов, беременных, кормящих матерей и курильщиков, подчеркнула Денисенко. Сало богато крайне необходимым для этих категорий людей микроэлементом селен. По данным института РАМН, дефицит селена испытывают 80% россиян.

Потребление сала является прекрасной профилактикой онкозаболеваний, рассказала Денисенко. «Сало не накапливает в себе радионуклиды, в нем не живут глисты, кроме того, большинство канцерогенов растворяются в жирах и после этого легко выводятся из организма», — подчеркнула диетолог.

Кроме того, сало обладает желчегонными свойствами. Поэтому Людмила Денисенко рекомендует его людям, страдающим запорами и дискинезиями желчного пузыря.

В то же время диетолог указала на несколько исключений. Так, сало не стоит временно употреблять после операций на органах пищеварения и при желчнокаменной болезни, обострениях холецистита, хронического панкреатита, острых энтероколитах.

В сентябре 2018 года сообщалось, что украинские студенты Сумского аграрного университета разработали искусственное сало из растительного масла и желатина, вкус которого якобы неотличим от настоящего.

Директор Донского техникума кулинарного искусства и бизнеса Ирина Данилова заявила, что искусственное сало принесет вред организму, так как продукт будет негативно влиять на работу пищеварительной системы.

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