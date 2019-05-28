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На Украине на 70% подорожало свиное сало

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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На Украине за два года в среднем на 70% подорожало свиное сало. Такие данные во вторник, 28 мая, приводит Государственная служба статистики страны, пишет ТАСС.

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Так, цена сала с $1,7 увеличилась до $2,9 за килограмм. Помимо этого, на 37% повысилась стоимость свинины, которая стоит $4,4 за кг. Причинами роста цен в Госстате называют инфляцию и эпидемию африканской чумы, которая значительно сократила поголовье свиней.

В феврале сообщалось, что на Украине с 2014 года сало подорожало на 25%, что, по мнению экспертов, стало беспрецедентным ценовым скачком на один из традиционных продуктов. Согласно данным Государственной службы статистики, в прошлом году в стране подорожало 87% социального ассортимента продуктов.

Впервые о дефиците сала на Украине заговорили 10 лет назад. Продукт, который является национальным символом, страна даже стала импортировать из-за границы, главным образом из Польши. Так, в 2009 году украинская сторона увеличила его импорт на 40%. Согласно данным за 2017 год, сало подорожало на Украине на 67%.

В конце сентября прошлого года сообщалось, что украинские студенты из аграрного университета в Сумах придумали искусственное сало из растительного масла и желатина. Данный продукт может быть сладким, кислым или соленым, иметь разную жирность, а также содержать перец и другие специи по вкусу.

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