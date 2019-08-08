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В помощь мамам: выплата «детских» — самая популярная госуслуга ФСС

В числе наиболее востребованных вошло также страховое возмещение пострадавшим на производстве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Наиболее востребованной услугой в Федеральном фонде социального страхования (ФСС) стала выплата пособий по материнству, сообщили «Известиям» в ведомстве. Речь о таких выплатах, как пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Также в числе наиболее популярных услуг фонда — страховые выплаты пострадавшим на производстве, например при утрате трудоспособности. Кроме того, ФСС занимается обеспечением людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации. Это средства ежедневного ухода, кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия и другие технические средства реабилитации (ТСР).

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В этом году в бюджете фонда предусмотрено более 300 млрд рублей на выплаты, связанные с материнством. В частности, на пособия по уходу за ребенком до полутора лет выделено 167,1 млрд рублей, на пособия по беременности и родам — 123 млрд рублей, на пособия при рождении ребенка — 21 млрд рублей, на единовременные выплаты женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, — 0,5 млрд рублей. Для сравнения, на пособия по временной нетрудоспособности предусмотрено 260,2 млрд рублей, а на все виды выплат по страхованию от несчастных случаев на производстве — 105,9 млрд рублей.

Все чаще граждане обращаются за услугами ФСС в электронном виде. Один из самых удобных способов взаимодействия с ведомством – приложение «Социальный навигатор», запущенное в прошлом году (доступно для смартфонов на Android версии 4.4 и выше). Система позволяет узнать обо всех положенных выплатах разом, выбрав жизненную ситуацию: «Материнство», «Инвалидность и льготные категории граждан», «Временная нетрудоспособность», «Несчастный случай на производстве и профессиональные заболевания», «Утрата близкого человека». Также приложение предлагает онлайн рассчитать размер пособий, узнать об оплате листка нетрудоспособности, о возможных способах подачи документов, найти ближайшее отделение ФСС и даже построить маршрут до него. В будущем в ФСС настроены дополнительно упростить сервисы для граждан, рассказали в Фонде.

— Важный проект, который мы разработали и начинаем воплощать в жизнь совместно с Минздравом России, — электронный родовой сертификат, — рассказал специалист.

Сейчас женщина фактически выступает как курьер, носит бумаги туда-сюда. Но в скором будущем это не понадобится. Поликлиника, в которой будущая мама встанет на учет, в ходе информационного обмена сообщит необходимые сведения в Фонд социального страхования. Роддом уведомит о том, что имели место благополучные роды. А детская поликлиника проинформирует Фонд о постановке ребенка на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев.

Также за услугами ФСС по-прежнему можно обратиться в отделения фонда, МФЦ или через портал госуслуг.

Справка «Известий»

Какие документы понадобятся для оформления пособий по материнству:

- заявление о назначении и выплате пособия (по утвержденной форме);

- паспорт заявителя;

- СНИЛС (свидетельство обязательного пенсионного страхования);

- ИНН (при наличии);

- реквизиты банковского счета получателя.

Плюс документы в зависимости от вида пособия:

* Для получения пособия по беременности и родам:

- оригинал бумажного листка нетрудоспособности либо номер электронного листка нетрудоспособности,

- справка о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие (либо заверенная копия справки) или заявление в Пенсионный фонд России (ПФР);

- документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка).

* Для получения единовременного пособия при рождении ребенка:

- справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГС (форма 24);

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка и его копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки;

- справка с места работы другого родителя о том, что пособие не назначалось и не выплачивалось.

* Для получения единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности:

- справка о постановке на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель).

* Для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком:

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется уход, и его копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки;

- свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей) и его копия;

- справка с места работы матери (отца, обоих родителей) ребенка о том, что она (он, они) не использует отпуск по уходу за ребенком и не получает ежемесячного пособия по уходу за ребенком; а в случае если мать (отец, оба родителя) ребенка не работает либо учится очно по основным образовательным программам, нужно предоставить справку из органов соцзащиты населения по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) матери (отца) ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

- справка (справки) о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие (либо заверенная копия справки) или заявление в Пенсионный фонд России (ПФР).

Кроме того, заявителю необходимо будет представить вступившее в законную силу решение суда об установлении факта невыплаты работодателем пособия и постановление службы судебных приставов об окончании исполнительного производства — в случае если работник обращается за пособием, когда его работодатель «потерялся».

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