В помощь мамам: выплата «детских» — самая популярная госуслуга ФСС

Наиболее востребованной услугой в Федеральном фонде социального страхования (ФСС) стала выплата пособий по материнству, сообщили «Известиям» в ведомстве. Речь о таких выплатах, как пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Также в числе наиболее популярных услуг фонда — страховые выплаты пострадавшим на производстве, например при утрате трудоспособности. Кроме того, ФСС занимается обеспечением людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации. Это средства ежедневного ухода, кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия и другие технические средства реабилитации (ТСР).

В этом году в бюджете фонда предусмотрено более 300 млрд рублей на выплаты, связанные с материнством. В частности, на пособия по уходу за ребенком до полутора лет выделено 167,1 млрд рублей, на пособия по беременности и родам — 123 млрд рублей, на пособия при рождении ребенка — 21 млрд рублей, на единовременные выплаты женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, — 0,5 млрд рублей. Для сравнения, на пособия по временной нетрудоспособности предусмотрено 260,2 млрд рублей, а на все виды выплат по страхованию от несчастных случаев на производстве — 105,9 млрд рублей.

Все чаще граждане обращаются за услугами ФСС в электронном виде. Один из самых удобных способов взаимодействия с ведомством – приложение «Социальный навигатор», запущенное в прошлом году (доступно для смартфонов на Android версии 4.4 и выше). Система позволяет узнать обо всех положенных выплатах разом, выбрав жизненную ситуацию: «Материнство», «Инвалидность и льготные категории граждан», «Временная нетрудоспособность», «Несчастный случай на производстве и профессиональные заболевания», «Утрата близкого человека». Также приложение предлагает онлайн рассчитать размер пособий, узнать об оплате листка нетрудоспособности, о возможных способах подачи документов, найти ближайшее отделение ФСС и даже построить маршрут до него. В будущем в ФСС настроены дополнительно упростить сервисы для граждан, рассказали в Фонде.

— Важный проект, который мы разработали и начинаем воплощать в жизнь совместно с Минздравом России, — электронный родовой сертификат, — рассказал специалист.

Сейчас женщина фактически выступает как курьер, носит бумаги туда-сюда. Но в скором будущем это не понадобится. Поликлиника, в которой будущая мама встанет на учет, в ходе информационного обмена сообщит необходимые сведения в Фонд социального страхования. Роддом уведомит о том, что имели место благополучные роды. А детская поликлиника проинформирует Фонд о постановке ребенка на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев.

Также за услугами ФСС по-прежнему можно обратиться в отделения фонда, МФЦ или через портал госуслуг.