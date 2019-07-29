Росстат назвал число россиян с доходом ниже прожиточного минимума

Число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек. Такие данные в понедельник, 29 июля, опубликовала Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Как выяснил Росстат, в аналогичный период 2018 года доход ниже прожиточного минимума был у 20,4 млн человек. Из этих данных следует, что уровень бедности в России вырос с 13,9% до 14,3%.

Такое положение дел в ведомстве объяснили опережающим возрастанием прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен, пишет «Газета.ру». Так, сумма прожиточного минимума увеличилась на 7,2% (с 10 038 рублей в первом квартале 2018 года до 10 753 рублей в первом квартале 2019 года), а индекс потребительских цен — на 5,2%.

В Росстате отметили, что I квартал каждого года чаще всего бывает наиболее низкодоходным и показывает самый высокий показатель численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

28 июля эксперт РЭА имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России. По ее словам, с 2000 года разница в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми сотрудниками в России сократилась с 34 до 13 раз.