Прямой эфир

Росстат назвал число россиян с доходом ниже прожиточного минимума

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек. Такие данные в понедельник, 29 июля, опубликовала Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Модальные дали: самая распространенная зарплата в РФ – 23,5 тысячи
Так называемый модальный показатель заработка в стране оказался вдвое ниже цифр, которые обычно называют чиновники

Как выяснил Росстат, в аналогичный период 2018 года доход ниже прожиточного минимума был у 20,4 млн человек. Из этих данных следует, что уровень бедности в России вырос с 13,9% до 14,3%.

Такое положение дел в ведомстве объяснили опережающим возрастанием прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен, пишет «Газета.ру». Так, сумма прожиточного минимума увеличилась на 7,2% (с 10 038 рублей в первом квартале 2018 года до 10 753 рублей в первом квартале 2019 года), а индекс потребительских цен — на 5,2%.

В Росстате отметили, что I квартал каждого года чаще всего бывает наиболее низкодоходным и показывает самый высокий показатель численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

28 июля эксперт РЭА имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России. По ее словам, с 2000 года разница в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми сотрудниками в России сократилась с 34 до 13 раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов
Названо число россиян с миллионными зарплатами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017