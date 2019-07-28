В России оценили уровень разрыва между богатым и бедным населением

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России. Об этом 28 июля сообщает «Российская газета».

По ее словам, с 2000 года разница в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми сотрудниками в России сократилась с 34 до 13 раз.

Так, 19 лет назад средняя зарплата самых богатых в 34 раза превосходила зарплату самых бедных, к 2005 году этот показатель сократился до 25. Сейчас он уменьшился до 13 раз.

Егорова отметила, что, несмотря на большой разрыв, в стране наблюдается тенденция по его сокращению. Это происходит благодаря тому, что в России фиксируется уменьшение численности сотрудников, получающих зарплату ниже прожиточного минимума, Также на это влияет и рост промышленного производства, которое «тянет вверх» уровень оплаты труда.

22 июля была названа зарплата большинства россиян. Выяснилось, что самой распространенной цифрой является 23,5 тыс. рублей.