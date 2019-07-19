Названо число россиян с миллионными зарплатами

Зарплату выше 1 млн рублей в месяц в России получают 11 287 человек, менее 0,1% общей численности работников. Об этом говорят результаты исследования Росстата.

В прошлом году людей с такими зарплатами было чуть меньше 7 тыс., передает РБК. Таким образом, число работников с миллионными зарплатами увеличилось на 38%.

Самые высокие зарплаты люди получают в сфере культуры, спорта и организации досуга — там средний показатель составил 5,8 млн рублей в месяц. На втором месте оказалась сфера прочих услуг — более 3,7 млн рублей. Тройку лидеров замыкают специалисты в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств (2,7 млн рублей).

Больше всего работников-миллионеров оказалось в сфере торговли и ремонта транспорта — 1,96 тыс. человек, 0,1% всех сотрудников отрасли. Меньше всего миллионеров в сфере водоснабжения и утилизации отходов — 13 человек.

18 июля были опубликованы данные Росстата, согласно которым зарплата половины россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, менее 34 335 рублей в месяц. Зарплаты 10% самых высокооплачиваемых сотрудников превышают зарплаты 10% самых низкооплачиваемых сотрудников в 13 раз.