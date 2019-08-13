Прямой эфир

В «Роскосмосе» объяснили размер средней зарплаты сотрудников

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сведения о средней заработной плате в размере 396 тыс. рублей в 2018 году верны только для московского офиса «Роскосмоса». Так в пресс-службе госкорпорации прокомментировали ранее опубликованные данные о среднем размере оплаты труда своих сотрудников.

Пилотируемый рост: «Роскосмос» значительно расширяет программу пусков
В экспертной среде это связывают с решением проблемы доступа к иностранным комплектующим

«Это касается только сотрудников московского офиса», — пояснили агентству ТАСС.

Добавляется, что в приведенные цифры входит не только оклад, но и годовая премия, предусмотренные российским законодательством надбавки, материальная помощь и налоги.

13 августа на сайте «Роскосмоса» был опубликован отчет, согласно которому средняя зарплата сотрудника госкорпорации в 2017 году составляла 382 тыс. рублей, а в 2018-м — 396 тыс. рублей.

При этом агентству «РИА Новости» пояснили, что в отчете не учитывался средний размер оплаты труда входящих в гocкoрпoрацию предприятий. С их учетом средняя зарплата составляет 59,7 тыс. рублей.

Глава «Pocкосмоса» Дмитрий Poгoзин задекларировал доход за 2018 год в 29,5 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Космонавт рассказал о предполагаемых нововведениях в скафандре для Луны
Стали известны зарплаты астронавтов NASA

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017