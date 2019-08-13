Средняя зарплата сотрудника «Pocкосмоса» составляет 396 тыс. рублей, говорится в отчете за 2018 год, опубликованном на сайте гocкорпoрации.

«Среднемесячный размер оплаты труда работников корпорации за 2017 год — 382 тыс. рублей, за 2018 год — 396 тыс. рублей», — говорится в документе.

Речь идет именно о сотрудниках «Pocкосмоса», их 605 человек, работники входящих в гocкoрпoрацию предприятий не учитываются. Если учесть и их, то средняя зарплата по отрасли будет в разы ниже — 59,7 тыс. рублей, передает «РИА Новости».

Глава «Pocкосмоса» Дмитрий Poгoзин задекларировал доход за 2018 год в 29,5 млн рублей.

Ранее в августе сообщалось, что должностной оклад у кандидата в космонавты составляет 60,9 тыс. рублей, у космонавта — 63,8 тыс. рублей, а у инструктора-космонавта — 88,45 тыс. рублей. При этом имеются существенные надбавки.