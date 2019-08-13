Прямой эфир

«Роскосмос» назвал среднюю зарплату своих сотрудников

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средняя зарплата сотрудника «Pocкосмоса» составляет 396 тыс. рублей, говорится в отчете за 2018 год, опубликованном на сайте гocкорпoрации.

«Среднемесячный размер оплаты труда работников корпорации за 2017 год — 382 тыс. рублей, за 2018 год — 396 тыс. рублей», — говорится в документе.

Речь идет именно о сотрудниках «Pocкосмоса», их 605 человек, работники входящих в гocкoрпoрацию предприятий не учитываются. Если учесть и их, то средняя зарплата по отрасли будет в разы ниже — 59,7 тыс. рублей, передает «РИА Новости».

Глава «Pocкосмоса» Дмитрий Poгoзин задекларировал доход за 2018 год в 29,5 млн рублей.

Ранее в августе сообщалось, что должностной оклад у кандидата в космонавты составляет 60,9 тыс. рублей, у космонавта — 63,8 тыс. рублей, а у инструктора-космонавта — 88,45 тыс. рублей. При этом имеются существенные надбавки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны зарплаты астронавтов NASA
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017