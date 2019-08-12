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Стали известны зарплаты астронавтов NASA

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Фото: TASS/Zuma
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Максимально за год астронавты NASA могут заработать около $155 тыс. ($13 тыс. в месяц). Об этом рассказал экс-астронавт американского космического агентства Скотт Келли.

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По его словам, многие астронавты приходят в NASA из военной сферы, оставаясь при этом на службе. Их зарплата начисляется в соответствии с регламентом Пентагона и получается несколько выше, чем у гражданских коллег, которые вынуждены платить высокий подоходный налог.

«Максимально, согласно существующей сетке, астронавты могут претендовать на категорию федеральных служащих GS-15, что у военных эквивалентно званию полковника или капитана ВМФ. Годовая зарплата на этих позициях примерно $155 тыс.», — цитирует Келли «РИА Новости».

Согласно данным на сайте NASA, гражданские кандидаты в астронавты получают категорию служащих GS-11, которой полагается зарплата в $5,5 тыс. без вычета налога. Военным кандидатам зарплата рассчитывается с учетом их ранга и срока активной службы. Так, астронавт в ранге полковника после восьми лет работы может получать около $8 тыс.

Келли добавил, что NASA оплачивает астронавтам отпуск, больничный и часть страховки, а военные еще могут рассчитывать на надбавки.

В отличие от российских космонавтов, доход астронавтов не зависит о того, совершили ли они полет в космос или всё время находятся на Земле.

Келли покинул агентство в 2016 году.

8 августа «Известиям» рассказали в «Роскосмосе» о зарплате российских космонавтов, отметив, что она сопоставима с оплатой труда астронавтов NASA, Европейского космического агентства (ESA), Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Канадского космического агентства (CSA).

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