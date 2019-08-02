Пилотируемый рост: «Роскосмос» значительно расширяет программу пусков

«Роскосмос» расширяет свою пилотируемую программу и планирует последовательно увеличить российский сегмент на Международной космической станции. Об этом гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным. За первое полугодие нынешнего года выполнено столько же пусков, сколько за весь 2018 год, сообщил руководитель «Роскосмоса». Он также доложил главе государства о росте выручки, прибыли и производительности труда в корпорации. Рост космических запусков в экспертной среде связывают с решением проблемы доступа к иностранным комплектующим, возникшей из-за антироссийских санкций.

В отличие от партнеров

В рамках пилотируемой программы госкорпорация «Роскосмос» планирует произвести около 40 пусков, доложил на встрече с президентом Дмитрий Рогозин.

— В целом на сегодняшний момент мы произвели пусков столько, что практически приблизились к показателям прошлого года, — подчеркнул он и отметил, что в 2019 году как минимум четыре пуска будет произведено с космодрома «Восточный».

В корпорации уже приступили к подготовке отправки на Международную космическую станцию нового модуля, рассказал президенту Дмитрий Рогозин.

— То есть мы, в отличие от наших партнеров — американцев, европейцев, планируем последовательно в 2020, 2021 и в 2022 годах запустить три модуля и значительно расширить российский сегмент, — пояснил он.

Столь заметный рост числа космических запусков связан с решением проблем, которые возникли из-за прекращения доступа к иностранным комплектующим после введения санкций со стороны США и Европы, пояснил «Известиям» академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Игорь Маринин.

— В настоящее время производство части недостающих деталей было налажено в России, а другие мы начали закупать в Китае, что позволило наверстать упущенное за прошлые годы, — пояснил он.

Кроме того, по словам эксперта, три новых российских модуля МКС, которые будут запущены в 2020, 2021 и 2022 годах, суммарно увеличат площадь станции почти на 100 кубометров и обеспечат независимость ее российского сегмента. Это обновление необходимо, чтобы при необходимости отделить российскую часть МКС от модулей других государств — это будет актуально в случае, если зарубежные партнеры примут решение о прекращении эксплуатации станции, пояснил Игорь Маринин.

«Большой рост»

«Роскосмос» планирует в текущем году существенно нарастить консолидированную выручку — с 352 млрд рублей в 2018 году до 444 млрд, а также увеличить чистую консолидированную прибыль в пять раз.

— Она не такая большая, но по сравнению с тем, что ее раньше вообще не было, то есть можно сказать, что это существенный показатель, — отметил руководитель «Роскосмоса».

— Два года назад в минусе были вообще, — напомнил Владимир Путин.

Дмитрий Рогозин также отметил, что производительность труда в госкорпорации увеличилась на 8%.

— Не могу сказать, что меня удовлетворяет эта цифра, потому что всё-таки много предстоит сделать в плане реконфигурации отрасли, но тем не менее 8% — это уже хороший рост, — сказал он.

— Это большой рост, хороший, — согласился президент.

Гендиректор «Роскосмоса» также обратил внимание на высокую кредитную нагрузку предприятий госкорпорации и представил президенту предложения, как ее снизить.

— Действовать примерно по тем же лекалам, как мы планируем и с другими государственными корпорациями, с учетом появления «Промсвязьбанка» как опорного банка нашей промышленности, — пояснил он.

Говоря о ситуации на одном из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли — научно-производственном центре имени Хруничева — Дмитрий Рогозин сообщил, что в прошлом году удалось отсрочить до 2029 года кредиты и займы, добиться рассрочки по уплате штрафных санкций. В итоге нагрузка была снижена на 27 млрд рублей, констатировал он.