Космос как экскурсия: в России появится первый частный ракетодром

В России построят первый частный космодром для суборбитальных полетов. Пусковая площадка на участке размером 2,5 на 2 км будет оснащена двумя стартовыми столами. В первую очередь новый космодром будет использоваться для запуска многоразовых туристических кораблей. Стоимость проекта — 40 млн долларов США. Космодром планируется разместить на территории Нижегородской области или Республики Татарстан.

В зоне доступа

Как правило, суборбитальные полеты осуществляются с помощью легких ракет и не требуют наличия большой зоны отчуждения вокруг места пуска — она обеспечивает безопасное падение отработавших ступеней более крупных носителей. Это обстоятельство открывает возможность для строительства космодромов с удобным географическим расположением в густонаселенной части Центральной России. Они будут удобны для небольших компаний, заинтересованных в суборбитальных полетах. Первой такой площадкой может стать космодром, который планируется построить в рамках проекта российской компании, резидента «Сколково» «КосмоКурс».

— Космодром Байконур находится далеко от центральной части страны и обладает инфраструктурой для запусков средних и тяжелых ракет-носителей, которая не подходит для реализации нашего проекта, — отметил генеральный директор компании Павел Пушкин. — Если же говорить о космодроме Восточный, то там нет удобных полей для посадки. Поэтому мы спроектировали собственную площадку исключительно для суборбитальных запусков.

Компактная гавань

Предполагается, что новый космодром разместится на участке размером 2,5 на 2 км (общая площадь — 5 млн кв. м). Он будет оснащен одной пусковой площадкой с двумя незаглубленными стартовыми столами — основным и резервным, выполненными по упрощенной схеме (без роботизированных элементов). А также башнями обслуживания, обеспечивающими доступ людей к установленной ракете. Еще на территории комплекса разместится система для заправки и хранения топлива, транспортно-установочный агрегат и некоторые другие элементы.

Центральным объектом космодрома станет крупный технический комплекс, где будет осуществляться окончательная сборка ракеты, ее тестирование и межполетное обслуживание. Львиную долю комплекса займет ровная круговая площадка для приземления спускаемых капсул. Ее радиус составит около 2 км.

Стоимость проекта оценивается в $40 млн. При этом все затраты на строительство будут обеспечены основным инвестором «КосмоКурса», имя которого в компании не раскрывают.

Пять минут космоса

В первую очередь космодром планируется использовать для запуска многоразовых суборбитальных ракет, которые будут доставлять семиместные туристические корабли на высоту «орбиты Гагарина» (около 200 км). При этом в невесомости экскурсанты проведут около пяти-шести минут, в течение которых они смогут свободно перемещаться внутри кабины с персональными иллюминаторами (ее объем — 30 куб. м). Ожидается, что стоимость входного билета на космический аттракцион составит $200–250 тыс., а подготовка туриста к полету займет около трех дней.

Первый полет корабля с пассажирами на борту запланирован на 2025 год, а первый экспериментальный — на 2023 год. При наличии высокого спроса на услугу к 2030 году ежегодное количество туристов может достигнуть 700 человек.

По словам Павла Пушкина, в перспективе новый космодром может использоваться и для других проектов — в частности, на нем можно будет проводить испытания космической техники и ракетно-модельные соревнования. Если же говорить о пусках суборбитальных ракет других компаний, то они также возможны, однако для этого их разработчикам придется учитывать возможности площадки и оптимизировать свою технику под характеристики установленных на ней стартовых столов.

Первый прецедент

— Судя по всему, специфика сферы космического туризма потребовала создания инфраструктуры, которой нет на больших космодромах, что заставило разработчиков идти своим путем, — отметил заместитель директора Космического центра Сколковского института науки и технологий Андрей Потапов. — Это первый такой прецедент в нашей стране. Думаю, что постройка космодрома может открыть новые возможности для частного ракетостроения, которое нуждается в собственных площадках для испытания техники и запусков ракет. В частности, в США сейчас действует более десяти частных космодромов различного уровня, существование которых стимулирует развитие новых компаний отрасли.

Однако, как считают некоторые эксперты, новую площадку можно будет использовать не для всех суборбитальных ракет.

— Инициативу по строительству частного космодрома нельзя не приветствовать, однако, судя по заявленным характеристикам, новый комплекс подойдет не для всех суборбитальных проектов, — отметил заведующий лабораторией геофизических и экологических ракетно-космических исследований НПО «Тайфун» Анатолий Позин. — В частности, для запуска нашей геофизической ракеты МН-300 необходим сектор падения не менее 200 кв. км. Думаю, что небольшой космодром подойдет только для суборбитальных ракет, оснащенных наиболее совершенными системами управления, которые могут наилучшим образом купировать воздействие ветра и других факторов среды, влияющих на траекторию полета.

Стартовая площадка не вполне подходит и для перспективной суборбитальной ракеты одного из самых известных российских стартапов в этой области — «Лин Индастриал». Впрочем, это не отменяет интереса ее разработчиков к космодрому.

— Размеры комплекса для туристических полетов будут намного больше, чем необходимо для нашего геофизического носителя «Тейя», и поэтому мы вряд ли сможем использовать местную инфраструктуру, — рассказал основатель проекта «Лин Индастриал» Александр Ильин. — С другой стороны, согласованная с Росавиацией площадка для испытаний пригодилась бы многим частным ракетостроителям. Например, нам было бы интересно снять в таком месте небольшой участок земли для строительства собственного стартового комплекса.

В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в госкорпорацию «Роскосмос») отказались комментировать ситуацию со строительством частного космодрома.

Вопрос о его месторасположении пока остается открытым. В настоящее время рассматриваются участки на территории Нижегородской области и Республики Татарстан. Осуществить проект планируется к 2022 году.