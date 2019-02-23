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Космоплан Ричарда Брэнсона впервые испытали с пассажиром на борту

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Фото: REUTERS/Gene Blevins
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Самолет-носитель WhiteKnightTwo впервые отправился к границам атмосферы с пассажиром на борту, сообщила компания Virgin Galactic в Twitter в пятницу, 22 февраля.

Первым пассажиром стала главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, которой предстоит готовить будущих космических туристов.

Компания Virgin Galactic принадлежит британскому 68-летнему предпринимателю и миллиардеру Ричарду Брэнсону.

В конце ноября 2017 года он сообщил о продаже 900 билетов первым космическим туристам. Стоимость полета в космос составляет около 15 млн рублей. В мае 2018-го Брэнсон отмечал, что планирует стать первым космическим туристом.

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