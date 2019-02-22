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Японский космический зонд успешно сел на астероид

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Фото: Global Look Press/jaxa.jp
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Японский космический зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2») совершил успешную посадку на астероид Рюгу, который отдален от Земли на 340 млн км. Об этом 22 февраля сообщило «РИА Новости».

Аппарат сел на заранее выбранную сравнительно ровную площадку диаметром 6 м, расположенную у экватора астероида. Планируется, что там он возьмет образцы его пород, после чего стартует с поверхности и вернется на его орбиту. До конца года он должен свершить еще две посадки на Рюгу.

Астероид Рюгу находится между Землей и Марсом. Зонд запустили к нему еще в декабре 2014 года. Ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ, чтобы проникнуть в тайны распространения жизни во Вселенной.

21 февраля сообщалось, что операция по посадке зонда «Хаябуса-2» затянулась на несколько часов из-за вынужденной проверки аппарата.

8 февраля сообщалось, что российские ученые рассчитали дату столкновения Земли с крупным астероидом. По их словам, астероид Апофис, диаметр которого составляет 325 м, приблизится к Земле на критическое расстояние 13 апреля 2029 года, после чего спустя еще несколько десятилетий может столкнуться с нашей планетой.

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